Los efectos de la invasión rusa de Ucrania se están dejando notar en toda Europa y gran parte del planeta. Especialmente delicada es la histórica dependencia energética que tiene la Unión Europea, que importa de Rusia el 40% del gas que consume. En este contexto, España, que no se ve afectada tanto por esta dependencia, podría jugar un rol decisivo a la hora de encontrar alternativas para el continente en la crisis del gas gracias al denominado proyecto Midcat , un intento de crear un hub de gas europeo en nuestro país que lleva varios años paralizado .

Hay que tener en cuenta que la Península Ibérica cuenta con una estructura gasista estratégica que equivale a un tercio de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea. España cuenta con seis plantas dedicadas a reconvertir el gas, que se transporta en estado líquido y en buques metaneros a 160 grados bajo cero. A esas seis plantas se le suma la de Portugal , lo que asegura su suministro. Hay que tener en cuenta que Francia solo tiene tres plantas, mientras que Alemania, que ha suspendido la aprobación del Nord Stream 2 con Rusia, no dispone de ninguna.

Desde su inicio el proyecto ha recibido 442 millones de euros, pero desde 2018 se encuentra paralizado por una serie de problemas económicos y reguladores. El principal es la falta de rentabilidad, debido a que su construcción podría demorarse alrededor de diez años. En 2019 tanto el regulador francés como el español decidieron no continuar con el proyecto al considerar que no cumplía con las necesidades del mercado. La Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER) también se opuso al gaseoducto al determinar que sus beneficios no podían considerarse "creíbles" en los términos indicados.