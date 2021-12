Hablar de un gran apagón eléctrico que sumiese a toda Europa en la oscuridad parece el argumento de una peli de ciencia ficción, pero ¿y si no lo fuese? El pasado mes de octubre , la Ministra de Defensa austriaca, Klaudia Tanner, alertó de que había grandes probabilidades de que Europa sufriese un apagón eléctrico que afectase a todo tipo de servicios electrónicos por tiempo indefinido. “La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo”, llegó a declarar.

En España, dadas las escasas interconexiones que tenemos en Europa y el diseño de nuestra red eléctrica, una de las más seguras del continente, las probabilidades de que un posible apagón cause el caos son, más bien, escasas . De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha afirmado que el suministro de electricidad en nuestro país está completamente garantizado y ha descartado el riesgo de que España pudiera verse en una situación semejante a la expuesta en Austria.

Pero ¿qué ocurriría si, finalmente, este apagón no solo se produjese, sino que también nos afectase? ¿Qué necesitas para hacerle frente? Si te lo estás preguntando, tranquilo: aquí tienes un pequeño kit con lo que necesitarías para sobrevivir en este escenario de ciencia ficción.

Si la electricidad no funciona, es el momento de volver a lo clásico. Las velas pueden alumbrarnos durante las noches para que nos podamos mover con libertad y seguridad, pero de nada sirven si no tenemos mecheros o cerillas para encenderlas. Además, tanto los mecheros como las cerillas pueden servirnos para cocinar o calentar la casa.

A pesar de que durante un apagón no es nada recomendable coger el coche, sí es importante tener combustible a mano , por lo que pueda pasar.

Otros dos objetos imprescindibles para poder alumbrarnos. Las pilas son fundamentales para encender no solo la linterna, sino también otros aparatos, como las radios, mientras que las linternas nos servirán para iluminarnos en las noches más oscuras.

Como mínimo, es recomendable contar con suministros para sobrevivir durante, al menos, 48 horas, pero lo ideal es que tengamos comida no perecedera para aguantar unos quince días. Piensa que, sin electricidad, tal vez no haya forma de encontrar comida, así que hazte con un buen puñado de productos en conserva. ¡Y no olvides el abrelatas!