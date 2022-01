Quedan ya pocos abuelos de esos que miran al cielo a todas horas en busca de pronóstico para el día después. Si al atardecer se encuentran con tonos rojizos que colorean las nubes, formando cirros y cirrostratos, además de ofrecer una vista espléndida, entrarán de nuevo en casa convencidos de que a la mañana siguiente no debería llover.

Las observaciones de los hombres de campo no es ciencia, sino la sabiduría de las cosas sencillas transmitidas de padres a hijos, esa que tan bien plasmó Miguel Delibes en la novela 'Los santos inocentes'. Igual que en la ficción, los personajes del mundo rural se adelantan a cualquier cambio con pronósticos muy certeros. Algunas de sus sospechas puede que se remonten a nuestros antepasados más lejanos , cuando descubrieron que podían usar el cielo y sus tonalidades o el rumbo del viento para adivinar cualquier cambio. Al constatar que en la mayoría de las ocasiones funcionaban, con el tiempo se fueron ampliando y fijando unas normas básicas de predicción.

Una lluvia a destiempo, un año de sequía, una ola de calor o una inesperada granizada arruina los cultivos . Los que acostumbran a mirar al cielo lo hacen con absoluta devoción. No está en sus manos cambiar ese vaticinio, pero al menos les pilla prevenidos. Pueden adelantar la recogida y poner bajo cobijo algún cultivo, los enseres y los animales. Anticiparse les ha permitido desarrollar su sistema particular de alertas y minimizar su impacto en la salud de los animales y en la producción de sus campos.

En los hogares de nuestros pueblos no faltan televisores y la gente escucha con máxima atención el espacio de los informativos dedicado al tiempo , pero lo hace como cotejo de lo que ellos ven venir. Cuando el meteorólogo de la televisión anuncia lluvias inminentes y abundantes en su mapa meteorológico, las moscas llevan ya días importunando en el interior de sus casas y revoloteando de forma insistente, incluso cuando el sol luce espléndido y no hay rastro de nubes. También las hormigas habrán construido montículos en torno al agujero de entrada a su hormiguero.

Su sabiduría popular contiene muchas más lecciones. Si las golondrinas vuelan bajo, el día será desapacible . Soleado, si lo hacen a gran altura. También los mosquitos evitan las capas altas de la atmósfera cuando se aproxima el mal tiempo, puesto que el viento podría abatirlos. Algunas son controvertidas. ¿Quién no ha escuchado a un abuelo vaticinar lluvia a partir de su dolor de rodillas? Los médicos rurales aún siguen encontrándose con este tipo de predicciones en su consulta. Y lo curioso es que los pacientes no suelen fallar. Ocurre cuando baja la presión atmosférica , antes de las lluvias y tormentas.

No tiene demasiada seriedad científica, pero las investigaciones tampoco son concluyentes. Un estudio en la Universidad de Harvard con más de 1,5 millones de pacientes mayores encontró que en época de lluvia no aumentan las visitas al médico por este tipo de dolor. Ni siquiera en personas con artritis pudo establecerse una conexión. Sin embargo, su autor principal, el profesor Anupam Jena, reconoció que estos resultados no se descarta esta posibilidad. Por una parte, porque muchos pacientes gestionan el dolor mediante autocuidados. Por otra, hay que tener en cuenta el sesgo. "Si durante generaciones la gente ha dicho que se siente dolor en las articulaciones cuando llueve, uno tiende a creerlo", indicó.