Sarah, la ganadera ecológica que recogió el testigo de su padre: "Quien quiera naranjas que nos escriba, no sale rentable cogerlas"

En un post de Instagram que ya acumula más de 24.000 reproducciones, Sarah ha contado la situación a la que tanto su madre como ella se han visto abocadas. "En septiembre, nuestro comprador nos dijo que contáramos con él. Pero ahora, en enero, nos ha dicho que no va a comprarnos nada de nuestra cosecha" , explica la agricultora, que forma parte del casi 5 % de personas menores de 35 años que se dedican a esta labor en España, de un total de 782.000 según la última estadística de población activa.

"Nos encontramos con el problema", continúa, "de que toda nuestra cosecha está en los árboles. Todo el esfuerzo que hemos puesto, no solo esta temporada, sino desde que decidimos que todo nuestro campo sería ecológico, se ve ahora en peligro, porque nuestra naranja puede terminar en el suelo". Es por ello que, en una decisión conjunta con su madre, la otra regente del campo, han determinado que van a donar toda la naranja que tienen a las personas que quieran acercarse.

La iniciativa ha sido todo un éxito, según han señalado desde Eco Navelina. El pasado fin de semana, las citas se agotaron. Esta misma semana han reabierto las peticiones de cara al fin de semana que viene, con el objetivo de continuar con su particular cruzada contra el desperdicio alimentario y el aprovechamiento del producto ecológico, sostenible y de calidad.

Pero no solo se trata de hacerla sostenible por el factor medioambiental. El plan también va dirigido a garantizar la supervivencia de un oficio que, a día de hoy, no goza de una perspectiva de futuro halagüeña. Más allá de los reductos de juventud concienciados de la importancia de esta labor, lo cierto es que las generaciones actuales de niños y jóvenes no parecen interesados en el medio rural. Es cada vez más difícil encontrar a personas que, por su propia voluntad, quieren dirigirse hacia esta labor. Reorientar la actividad y ofrecer nuevos retos es clave a este respecto.