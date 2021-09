Tener gallinas propias, la nueva tendencia ecológica de los famosos: de Nicole Kidman a la realeza británica

Los que siguen en la ciudad, los que no han podido mudarse o, sencillamente, no quieren, también han incorporado detalles de la naturaleza más rural a sus pisos, como los famosos huertos urbanos que tan de moda se pusieron hace unos meses, y las visitas al vivero ya no son una excepción, sino un plan tan socorrido como ir de compras a un centro comercial.