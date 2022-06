En cualquier caso, no deberías usar Whatsapp para el trabajo, te lo permite tu jefe o no, pues el servicio prohíbe expresamente en sus términos su uso para otro fin distinto al personal, al menos para la variante no Business. Además, aunque WhatsApp no almacena datos de los mensajes en sus servidores sí contiene la información de la libreta de direcciones de cada uno de sus usuarios. Y el uso de estos datos de entornos empresariales tiene un tratamiento diferente respecto a la cesión personal.