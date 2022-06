El timo de la llamada pérdida: no devuelvas las llamadas a estos prefijos

En el mundo digital sabemos que estamos expuestos a posibles estafas . Si no es por una cosa es por otra, pero cuando vemos que nos llama un número desconocido o algo extraño es preferible no cogerlo o no devolver la llamada, algo de lo que incluso alerta la Guardia Civil. Muchas de esas llamadas son timos que buscan robarnos datos o dinero , por eso hay que mantener siempre los sentidos bien despiertos para no caer en la trampa, ya que muchas veces incluso se hacen pasar por compañías que conocemos o que tenemos contratadas.

El nuevo aviso de la Guardia Civil no va tanto por las llamadas como tal, sino por las perdidas. Pero no hablan de cualquiera. Cuando no le coges el teléfono a un amigo el tono suena varias veces hasta que salta el contestador o cuelga porque ya no cree que le vayas a contestar. En estas llamadas el tono no suena tanto, solo uno o como mucho dos, por lo que a no ser que seas rápido y ni te lo pienses, no da tiempo a contestar.