Para Lemoine, que ha sido suspendido de empleo por violar la política de confidencialidad de Google, LaMDA era realmente consciente durante las conversaciones que mantuvo con el sistema y que incluyeron temas como la muerte, la religión o la condición humana : "Si no supiera exactamente qué es, que es este programa de ordenador que construimos recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe física".

El ingeniero compartió con Google sus impresiones sobre las capacidades de la Inteligencia Artificial, pero en Montain View llegaron a la conclusión de que no hay evidencia de lo que asegura. "Nuestro equipo, formado por especialistas en ética y tecnología, ha revisado las preocupaciones de Blake de acuerdo con nuestros principios de IA y le ha informado de que las pruebas no respaldan sus afirmaciones", ha indicado Brian Gabriel, portavoz de la compañía, a The Washington Post.