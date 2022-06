Los millennials no fueron, no obstante, los únicos que se interesaron por el boom de las criptomonedas, que durante los años de pandemia experimentaron una evolución estratosférica y alcanzaron su valor máximo histórico en capitalización de mercado. Famosos como Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber o Reese Witherspoon , entre muchos otros, mostraron en los últimos meses su interés por este mundo , e incluso alentaron a sus seguidores a invertir en él pese a todos los riesgos que entraña el mundo cripto, aunque si hay alguien que ha demostrado activamente su interés por estas divisas, ese es Elon Musk .

Es el caso de Warren Buffet, el Oráculo de Oklahoma y cuarto hombre más rico del mundo según el último ranking de Forbes, que ha criticado en múltiples ocasiones este tipo de divisas por considerar que son un activo especulativo arriesgado y sin ningún tipo de valor. "Si me dijeras que eres dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo aceptaría", declaró recientemente. “Porque, ¿qué haría con él? Tendría que venderlo de una forma u otra. No va a hacer nada", arremetió.