Elon Musk ha dado marcha atrás. El hombre más rico del mundo ya no quiere comprar Twitter . Así lo comunicaron sus abogados en una carta remitida a la compañía del pajarito. El magnate rescindirá el acuerdo de compra por 44.000 millones de dólares por "incumplimiento material de varias disposiciones" del acuerdo de fusión, pero el 'culebrón' está lejos de finalizar porque los directivos de la red social no se van a quedar de brazos cruzados y recurrirá a los tribunales para forzar al empresario a cumplir su palabra.

Musk se aferra a la falta de transparencia en la información sobre los bots de spam y las cuentas falsas en la plataforma. Según los datos de sus propios análisis, el porcentaje de cuentas falsas es "muy superior al 5%", en contra de lo que revela Twitter en sus informes financieros. "Todos los indicios sugieren que varias de las divulgaciones públicas de Twitter so n falsas o materialmente engañosas ", indican los representantes legales del magnate.

Según la mayoría de medios de comunicación estadounidenses, y de juristas especializados, en principio, la red social tendría las de ganar en los juzgados. Los tribunales de Delaware no suelen poner fácil que los empresarios den marcha atrás en sus acuerdos de compra. Tan solo hay un precedente favorable a la postura de Musk, que tuvo lugar en 2017 durante un litigio que enfrentó a dos empresas farmacéuticas, según recoge 'The New York Times'.