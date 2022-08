Al parecer, a lo largo de esa llamada, un supuesto empleado del banco alertaba de que había cargos fraudulentos y de un alto valor económico en su cuenta, instando a su cancelación inmediata. ¿Cómo hacía esa cancelación? Mediante un SMS que recibía es su teléfono con un código que debía dar al empleado , que advertía de que en los siguientes días no podría hacer uno de la banca electrónica.

El ‘spoofing telefónico’ no es otra cosa que la suplantación de identidad al otro lado del teléfono cuando el estafador falsifica la información que aparece en la pantalla del móvil, recordemos que, en declaraciones de la víctima, aparecía que la llamaba su entidad financiera.

Desde la Guardia Civil aconsejan no dar información personal o privada por teléfono, como puede ser algún dato de la tarjeta de crédito o claves personales si no se está seguro de que al otro lado hay una persona fiable. Además, las entidades no suelen pedir este tipo de datos por vía telefónica.