¿Alguna vez te has cuestionado si quizás pasas demasiado tiempo al día usando el móvil ? Entonces es que, efectivamente, lo pasas. Es innegable que el smartphone se ha convertido en un elemento indispensable en nuestro día a día. Lo consultamos continuamente y si por casualidad se nos olvida en casa nos sentimos desamparados. Sin embargo, deberíamos ser nosotros quienes controlamos el móvil y no al revés.

¿Crees que puedes aguantar con 15 minutos de redes sociales diarios? Adelante, pero seguramente te descubras haciendo trampa antes de lo que crees. No te preocupes. El proceso debe ser gradual y cada día será más consistente .

Hay herramientas que te pueden ayudar como Focus Lock, que te deshabilita las notificaciones de las apps que más te distraen, Human Mode, que te establece unos horarios en los que no puedes usar el móvil, o Focal Filter, que bloquea temporalmente sitios webs que te distraen. No tienes por qué usarlas toda la vida, pero te pueden ayudar a concienciarte y a ser tú quien controles el móvil, y no al revés.