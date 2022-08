Existe una costumbre antes de ir a dormir que se repite en la mayoría de los hogares: meterse en la cama y coger el móvil. El ritual de repasar mensajes, mirar redes sociales o chequear la agenda del día siguiente es frecuente en el instante previo a irnos a dormir. Esto provoca también que la batería del teléfono disminuya y es común enchufarlo para que se cargue durante toda la noche . Durante mucho tiempo se creyó que esto no era bueno para la vida útil de las baterías, pero ¿se trata de un falso mito? Todo lo que tenga una relación con la electricidad nos puede causar algo de temor y entre estos elementos parecen los móviles y su tan necesidad carga de la batería.

El miedo con la electricidad y cargar el móvil por la noche suele ir dirigido a que el móvil pueda salir ardiendo , algo que no va a ocurrir. Esto solo podría causarlo una instalación eléctrica defectuosa, un cable o enchufe de carga en mal estado o hacer un uso indebido de los elementos. Los smartphones están preparados para reducir la potencia una vez que superan el 80% de la batería cargada y lo desconectan una vez que se llena. Aunque ahora es fácil saber cuándo tu móvil se ha cargado por completo, ya que puedes conseguir que el teléfono te avise por voz cuando se cargue al 100%.

Por lo tanto, no hay ningún problema en que el móvil siga conectado a la corriente a pesar de estar al 100%. Los casos que se han dado a conocer de smartphones que han sufrido problemas con la electricidad son casos aislados en los que alguno de los elementos no había pasado una certificación o su uso no es el correcto.