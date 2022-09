La vida es eso que pasa mientras vemos series de televisión y películas. Al menos, eso nos gusta creer. En caso de que estés en ese grupo de ‘sofá, mantita y te explicaremos a continuación cómo configurar el sonido de la TV para que te parezca que tienes una barra de sonido sin tenerla . De esta manera, podrás disfrutar de una experiencia aún más inmersiva y no te arrepentirás de dedicar tan solo unos minutos a toquetear por los menús de tu televisión.

Puedes configurar el sonido de tu Smart TV de forma manual para adaptarlo y optimizarlo según tus preferencias o según el tipo de sonido que estés escuchando. No harás milagros, pero sí conseguirás ligeras mejoras que notarás en algunas películas y producciones. Podrás modificarlo según estés escuchando música viendo una película, etc. Por lo general, bastará con que uses el mando de tu televisión y accedas a los ajustes para encontrar las distintas opciones. Dependerá del modelo y la marca en cuestión, pero puede que encuentres algunos modos ya configurados como “estándar”, “optimizado” o “amplificar” y también encuentres la opción de configuración manual en la que podrás cambiar o modificar los diferentes parámetros: