La compañía estadounidense Hammacher Schlemmer es conocida por los diseños que crea, por lo que no es de extrañar que sea la firma responsable del submarino que a simple vista parece una orca real, la Seabreacher Killer Whale , el nombre que le han puesto.

View this post on Instagram

El submarino cuenta con dos plazas en su interior, y no solo es que se sumerja en el mar, sino que se desplaza por el agua de una forma muy similar a la que se mueven las orcas. Tal es su velocidad que puede llegar a alcanzar los 80 kilómetros por hora en la superficie, pudiendo saltar y sumergirse tal y como lo haría el animal. No obstante, bajo el agua su velocidad no es la misma, ya que solo puede llegar a los 40 kilómetros por hora.