Ya no sabemos “vivir” sin la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que además nos facilita las tareas hasta límites insospechados. Incluso convierte en texto un audio por si en ese momento no es posible teclear o el receptor puede leer, pero no escuchar. Desde Uppers te vamos a explicar cómo enviar mensajes sin escribir en WhatsApp, es decir, qué pasos hay que seguir en esta ap para convertir un audio en un texto escrito antes de enviarlo.