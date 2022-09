View this post on Instagram

Lo principal es que es rápida (me conecto en segundos), es eficiente (no necesito desplazarme) y está pautada en duración y horarios (los encuentros son puntuales y duran lo previsto). En el lado negativo, el lenguaje no verbal nos llega con dificultad, cosa que hace difícil la interpretación en muchos momentos. Además, con la comunicación online no es más difícil compartir las emociones (especialmente entre personas que no han tenido previamente la experiencia del encuentro presencial).