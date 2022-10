Hacer una reforma o redecorar una casa es algo que se coge con ganas para dejarla a tu completo gusto hasta que comienzan a surgir los problemas. Que si tirar la pared ha dado más de un problema, que si el sofá que querías no encaja bien con las medidas de la sala, o que la alfombra que te gusta no pega ni con cola con el resto de la decoración que has elegido. ¿Y si con solo una foto pudieses tener varias opciones de decoración en base a tus gustos? La inteligencia artificial (IA) puede ayudarte.