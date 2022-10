En primer lugar tienes que recibir la invitación de un miembro que ya forma parte de la comunidad, como si se tratase de un 'Club de la lucha'. Después te descargas la app en un dispositivo iOS y creas un perfil. Tienes que proporcionar una descripción detallada de tu profesión y el nombre de tu perfil de Instagram , para demostrar que tienes los suficientes seguidores como para ser considerado 'importante'. Tu perfil será examinado minuciosamente por un comité altamente cualificado para decidir si se acepta o no tu solicitud.

Entrar no es nada fácil y no está al alcance de cualquiera. Se dice que actualmente hay unas 100.000 personas en lista de espera. Algunos usuarios pueden pasar meses en esa lista hasta ser admitidos. Según algunos rumores, incluso si eres aceptado, pueden pasar meses antes de poder usar la app y hacer match con algunos de los solteros y solteras más codiciados. La aplicación tampoco es gratuita, cuesta poco más de cinco euros al mes. Y cualquier miembro que no cumpla unas normas basadas en la "confianza, respeto y privacidad" verá sus cuentas suspendidas o canceladas.