Para crear esta startup Fuentes se inspiró en su propia experiencia cuando él mismo opositó para bombero. "Siempre he sido un estudiante mediocre, pero eso cambio cuando decidí opositar", cuenta. "Estuve cuatro años opositando. El primero fue un caos. Me di cuenta de que no sabía estudiar. Hasta entonces, no conocía la existencia de técnicas de estudio, pero cuando las conocí me obsesioné con ellas. Hice cursos y empecé a subir en las pruebas. De suspender pasé a sacar un 9,8", explica en El Mundo.