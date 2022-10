Seguro que te ha ocurrido en más de una ocasión que has buscado alguna información en Internet y casi inmediatamente te han aparecido anuncios vinculados a la búsqueda que hiciste en la red. Lo cierto es que Google sabe bastante sobre ti . Conoce tus gustos, tus deseos y tus prioridades, pero tú también puedes saber qué piensa el buscador acerca de ti y cómo te tiene catalogado. Te enseñamos cómo descubrirlo.

View this post on Instagram

Otros datos que podrás descubrir son las páginas que has buscado en los últimos días. AdSettings te mostrará si pertenecen a redes sociales, sitios web o tiendas online . Incluso puede decirte si estás soltero o casado, o qué sistema operativo utilizas para conectarte en Google.

Sin embargo, Google no es perfecto y no tiene en cuenta que a veces buscas algo en la web por motivos ajenos a tu interés, por pura obligación o simplemente por una curiosidad puntual. Por ello, brinda la oportunidad tanto de activar como desactivar las categorías para que los anuncios que observen se ajusten realmente a tus necesidades y no a lo que el robot ha detectado a partir de la información que tiene. Así podrás experimentar una navegación en la web mucho más útil.