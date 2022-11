¿Cuál es la táctica de Bill Gates para jugar al Wordle?

El juego lo desarrolló Josh Wardle, un ingeniero de software galés que antes programó Place y The Button para Reddit, una comunidad web en la que se agregan intereses y noticias y donde los usuarios tienen la posibilidad de añadir textos, imágenes, videos o enlaces. Este ingeniero sabe cómo mantener el interés de la comunidad y crear necesidad, algo que también ha conseguido con Wordle.

Por ejemplo, en la versión española del juego la casilla que se ilumina con un fondo en gris indica que la letra escogida no forma parte de la palabra. Si el fondo se tiñe de amarillo la letra es correcta sin embargo está mal colocada. En cambio, cuando la casilla se vuelve verde el jugador ha acertado la letra y su posición en la palabra. Así, en los cambios hasta un máximo de seis se puede conseguir dar con la solución. Una de las reglas de este entretenimiento es que cabe la posibilidad de que ciertas letras se repitan , por tanto, las pistas que aporten los colores son independientes para cada una. Además, el juego se complica con la propuesta de palabras acentuadas y palabras científicas.

En las ocasiones en las que el fundador de Microsoft y copresidente de la Fundación Bill & Melinda Gates ha hecho referencia al juego afirma que no es el mejor pero que sí se apunta al reto cada día. Contó que en febrero o marzo pasado Wordle era una de las primeras actividades en su rutina matinal. Tal como describió Gates: “Si has jugado a Wordle, sabes lo importante que es hacer tu primera conjetura estratégicamente. Me gusta comenzar con una palabra que contiene muchas vocales, como AUDIO u OUNCE”.