No hace tanto tiempo tener un teléfono fijo en el hogar era casi imprescindible. Nos referimos a aquella época no tan lejana en la que Internet no era tan accesible y universal como lo es ahora y se necesitaba obligatoriamente la línea telefónica para poder tener conexión. Hoy eso ya no es así. Casi todo el mundo usa dispositivos móviles y el fijo de toda la vida está desapareciendo de muchas casas. Se ha convertido casi en un objeto vintage. Muy posiblemente te hayas preguntado si merece la pena seguir teniéndolo en la tuya y seguir pagando una cuota, por pequeña que sea, o si puedes prescindir de ello. La respuesta va a depender de tus circunstancias y necesidades personales, porque mantener un fijo tiene sus ventajas y desventajas.