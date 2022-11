La alegría no puede ser mayor, aunque ahora, como ha indicado Pablo, lo están viviendo como una "montaña rusa de emociones". Uno de los primeros en transmitir su satisfacción ha sido Duque a través de su cuenta de Twitter : "En especial, me honra dar el relevo a Sara y Pablo como representantes españoles en el cuerpo de astronautas". Añadió además que han sido muchos años de esfuerzo de España y ahora "sus profesionales, sus autoridades, sus empresas, se ven reconocidos".

En su opinión, no se trata de un cambio. "Los mejores equipos -aclara- son aquellos que combinan personas con mucha experiencia en programas espaciales, que saben dar estructura, estrategia y organización, con gente más joven, con energía , ilusión y con perspectiva a largo plazo para los nuevos proyectos. Esa es la fórmula ganadora".

La Agencia ha escogido cinco titulares, once reservas y un astronauta discapacitado, el cirujano británico John McFall, primer astronauta con discapacidad de la historia . Después de un accidente de motocicleta que acabó con la amputación de su pierna derecha a la edad de 19 años, McFall aprendió a correr nuevamente, se convirtió en atleta profesional de atletismo en 2005 y representó a Gran Bretaña e Irlanda del Norte como velocista paralímpico. Con el programa de astronautas con discapacidad, la agencia espacial europea quiere entrar en una nueva era de estudio de las condiciones y tecnologías que garanticen misiones seguras también para estas personas.

Pablo Álvarez , firme candidato a ser el primer español en pisar la Luna, es ingeniero aeronáutico graduado por la Universidad de León y máster por la Universidad Politécnica de Varsovia. Ha trabajado en varios proyectos de la multinacional Airbus, en España, Francia y Reino Unido, y también como arquitecto mecánico del rover ExoMars de la ESA , diseñado para buscar vida en Marte, aunque su lanzamiento quedó suspendido tras la ruptura entre Europa y Rusia por la guerra de Ucrania. Domina el inglés, el francés y el polaco. Tiene una pequeña discapacidad en la pierna izquierda, aunque no lo suficientemente acentuada como para entrar en la cuota de astronauta discapacitado.

Tras conocer su elección, Pablo declaró su ídolo fue desde pequeño Pedro Duque y reconoce que es quien "abrió este camino para todos", si bien nunca creyó que pudiese llegar a hacer algo como lo que él hizo. Tampoco Sara acaba de despertar. "De pequeña se me pasó por la cabeza, pero lo descarté, me parecía algo poco viable. Me gustó siempre la investigación, la ciencia, quería contribuir a hacer del mundo algo mejor".