Utilizamos el portátil continuamente en el trabajo y para asuntos personales. A lo largo de día lo encendemos y lo apagamos varias veces. Incluso hemos interiorizado un movimiento, sobre todo en casa, que es cerrar la tapa como medida de protección ante posibles accidentes. Sin embargo, hay una condición que no solemos cumplir y es esperar a que el sistema se apague del todo. En el departamento de informática de Uppers nos han explicado por qué no hay que cerrar la tapa del portátil antes de que se haya apagado.

Nuestros compañeros informáticos nos han insistido en que, para alargar la vida del equipo, mantener su rapidez y que siga siendo eficiente es necesario esperar a que se apague totalmente antes de bajar la tapa . Esta condición muchas veces no se respeta lo que acaba influyendo en el buen funcionamiento de la máquina. Le damos al botón de apagado y enseguida lo cerramos. No hemos esperado a que se apague la luz.

Volviendo al hecho de cerrar la tapa del portátil sin esperar a que su luz se apague, se genera una interrupción en los procesos que se han de realizar de forma ordenada para llevar a cabo el apagado. Las consecuencias a la larga son varias. Por un lado, el ordenador no se apaga correctamente y se produce un sobrecalentamiento. Por otro, pueden sucederse posibles fallos y problemas en el sistema operativo. Además, se ha dejado el sistema inestable, es decir, no se a apagado y por tanto no es seguro.