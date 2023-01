Los usuarios de Android que quieran ocultar sus aplicaciones, en cambio, lo tendrán más complicado, ya que este sistema operativo no ofrece una opción nativa que cumpla esta función . No obstante, hay algunos fabricantes que sí cuentan con una función semejante.

Si no dispones de un Samsung o de un teléfono que ofrezca una solución semejante, también puedes optar por descargar alguna aplicación que oculte otras apps . Una de las más populares es Nova Launcher , una aplicación que funciona como un lanzador de terceros y que, entre otras muchas funcionalidades, incluye la opción de ocultar otras apps. Eso sí: asumiendo un pequeño coste .

En caso de que no quieras pagar, existe una opción gratuita: la aplicación App Hider-Hide Apps and Photos, una app desarrollada por Hide Apps que permite crear una copia del acceso de nuestras aplicaciones en un espacio privado al que solo se puede acceder con contraseña. Con esta solución, podemos eliminar el acceso de nuestra pantalla de inicio, ya que mantendremos el acceso privado disponible. Eso sí: aunque no sea de pago, sí tendremos que enfrentarnos a unos cuantos anuncios.