¿Pero cómo van a saber todo esto? Pues ya hay fórmula. La plataforma pretende analizar las direcciones IP, los identificadores de cada aparato y la actividad de la cuenta en los dispositivos desde los que se conecte, con el objetivo de saber si se está utilizando la conexión a Internet del hogar del titular de la cuenta de Netflix . Por lo tanto, tendrán que conectarse con frecuencia al WiFi y abrir Netflix, un registro que debe hacerse al menos una vez cada 31 días desde la red principal, si no, la cuenta será bloqueada por tener actividad.

De esta manera, se señala que en caso de que una persona inicie sesión en su cuenta desde otro dispositivo en otra ubicación, lo más probable es que no pueda reproducir ningún contenido de Netflix.

Si en cualquier momento la plataforma bloquea el servicio y el suscriptor no está en el domicilio habitual, hay que solicitar un código temporal para acceder a Netflix durante siete días. No obstante, la plataforma todavía no se han pronunciado sobre el procedimiento a seguir si pasa un periodo de tiempo largo en estancias fuera del domicilio habitual, tampoco el número de veces que se puede solicitar tal código para asegurar el acceso.Todavía falta, eso sí, una fecha exacta para que capen por completo lo de compartir cuentas, aunque se espera que sea en los primeros meses de 2023.