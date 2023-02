Seguramente en más de una ocasión después de trabajo has tenido que ir al cine, a una cena o a al gimnasio con la mochila en la que llevas el portátil. En vez de cargar con ella te has decantado por dejarla debajo del asiento del coche o en el maletero, bien cubierta por una manta para mayor seguridad. Pues bien, esa práctica tan habitual puede salirte cara porque los ladrones ya no necesitan echar un vistazo al interior de nuestro vehículo para saber si guardamos algo de valor. La tecnología lo hace por ellos.