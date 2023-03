El tuit dice: “Ojo, que casi me la cuelan y soy informático. El remitente está perfecto, el formato también. Lo que no pueden ocultar es el destino de los enlaces si presionas un rato encima sin llegar a soltar el dedo. No me quiero ni imaginar la de gente que caerá en estas cosas”. @LarrySion acompaña el texto con la foto del mensaje recibido en su correo electrónico. Añade una captura que muestra ese destino o web al que llevaría el link que el remitente indica que se pinche y que ni mucho menos es, en este caso, la Agencia Tributaria.