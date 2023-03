La respuesta es que sí, y de manera bastante sencilla. Tan solo hace falta desactivarla y esperar durante treinta días. Si en el plazo de un mes no entramos en nuestra cuenta para realizar ningún tipo de consulta, Twitter eliminará nuestra cuenta por completo, y ya no podremos acceder a ella de ninguna forma. Sería el adiós definitivo, y no podríamos recuperar ningún tipo de documento, imagen o tuit que hubiéramos subido. El proceso es el siguiente: