El lavavajillas. Ese electrodoméstico que ha salvado la vida de más de una familia en lo de ahorrar tiempo al recoger la cocina. Porque habrá personas a las que les guste lavar la loza, mientras que otros lo odiarán, pero lo que está claro es que facilita la tarea. Además, la experiencia dice que poner el lavavajillas permite ahorrar en agua, por lo que no viene nada mal tener uno en casa, a no ser que vivas solo y llenar uno te cueste horrores. Eso sí, hay un debate eterno, ¿hay que enjuagar la vajilla antes de colocarla en el electrodoméstico o no? Pues ya tenemos respuesta experta.