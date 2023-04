Internet se ha convertido en un lugar maravilloso en donde conseguir la información que buscas a través de sencillas consultas a golpe de un clic, de estar informado por lo principales medios de comunicación, de mantener en contacto con la gente a la que quieres, e incluso una vía a través de la que se puede conocer a nuevas personas, hasta es posible encontrar el amor. No son pocas las aplicaciones que existen en la red que tienen como finalidad encontrar a un compañero de vida, aunque muchas veces salga rana. Sin embargo, hay que estar muy atento a lo que nos encontramos ahí, porque los timos y las estafas en Internet llegan también al ámbito romántico.

Evitar caer en la trampa es fácil siempre que tengamos claras ciertas cuestiones para que no nos estafen y podamos identificar que la persona que está al otro lado de la pantalla no es real y que no está suplantando la identidad de otra persona.