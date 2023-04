El CEO de Apple, Tim Cook , puede que no despierte las idolatrías que generaba Steve Jobs , pero cuando habla todo el mundo quiere oír lo que tiene que decir. No por nada cuando tomó su relevo al frente de la compañía esta se hizo más grande que nunca. Sin embargo, doce años después de la muerte de su predecesor, Cook sigue admirando aquel estilo de liderazgo único que puso al gigante tecnológico por delante de todos sus competidores.

En una entrevista en la revista GQ, el ingeniero informático recuerda cómo fue el difícil momento de sustituir al cofundador de Apple cuando falleció en 2011 a consecuencia del cáncer de páncreas que se le diagnosticó en 2004. “Al principio de la vida sin Steve, unas seis semanas después de que surgiera lo de director general, me sentí totalmente abatido, vacío…sabía que no podía ser Steve. No creo que nadie pudiera ser Steve. Para mi era uno de esos individuos que aparecen cada 100 años. Era único, original en todos los sentidos. Así que lo que tenía que hacer era ser la mejor versión de mí mismo”.