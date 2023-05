“Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas”, ha expuesto en una entrevista a 'The New York Times'. Como si fuese un Oppenheimer arrepentido de haber creado la bomba atómica, Hinton lamenta haber dedicado su carrera a este ámbito: “Me consuelo con la excusa normal: si no hubiese sido yo, otro lo habría hecho”.