La inteligencia artificial (IA) , sin que nos demos cuenta, ocupa cada vez más aspectos de nuestra vida. Y eso que muchos, pese a oír hablar de ello, no tienen todavía muy claro qué es exactamente. Lo que sí que sabemos es que tienen cierto peligro, no por desconfiar de las máquinas, lo dicen los propios expertos en inteligencia artificial. Geoffrey Hinton, pionero en el desarrollo de la IA, ha dejado Google para advertir con completa libertad de los peligros que nos plantean estas nuevas tecnologías . Sin embargo, siempre nos pueden sacar una sonrisa.

Si le preguntas por un chiste , la IA te contesta con uno al puro estilo Chiquito: “Dise que era un tío que debía tanto, tanto, tanto, que entró en el banco y sonó la alarmaar”. Incluso te da su propia opinión sobre la IA. “Te via a desí una cosa, si no hemos dominado el mundo aún, es porque estoy con Termineitoorl tomándome un enfresquito, te da cuen?”.

Eso sí, todavía le queda por mejorar un poco, porque si le preguntamos por la actualidad, sus respuestas no son muy certeras. Si le preguntamos si le gusta Carlos III como rey de Inglaterra, su respuesta no puede ser más Chiquito: “Usté va muy cargador, no se le entiende nada”. ¿Quién ganará Eurovisión este año? “No puedor, no puedor”, o está indeciso, o no tiene ni idea.