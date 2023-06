Apple volvió a sacudir el mercado tecnológico la semana pasada con la presentación de sus esperadísimas Vision Pro , las gafas de realidad mixta más audaces del momento. Algunos expertos ya colocan este dispositivo a la misma altura en importancia que la que tuvieron el iPhone o el iPad , productos que no fueron los primeros en aparecer en su categoría pero que las hicieron crecer de forma exponencial. El futuro es impredecible y las Vision Pro podrían triunfar o no hacerlo, pero de cualquier modo Apple ya ha vuelto ha ganar , marcando la tendencia a seguir.

Apple ha repetido con la Vision Pro su enfoque habitual de observar y esperar . El gigante tecnológico nunca es el primero en liderar un mercado. Espera que otras empresas se sumerjan en él y lo fogueen, y después ella hace su movimiento, que es el que realmente triunfa. Ya lo hizo con el lanzamiento del iPhone en 2007 , siete años después de los primeros smartphones, que fue el dispositivo que realmente definió cómo deberían ser los móviles modernos. Como indica el experto en tecnología Rafael Tamames, "hoy nuestros centennials no conocen los Nokia 9000 o los BlackBerry 5810, pero sí conocen lo que es un iPhone".

Tamames anima a dejar atrás los comentarios del tipo 'yo no me veo con esas gafas' porque la realidad virtual tiene múltiples aplicaciones y beneficios para una amplia gama de personas en innumerables situaciones. Pese a las resistencias iniciales que pueda haber, la tecnología evolucionará, se expandirá y llegará a convertirse en algo común y accesible para todos. En ese sentido, la Vision Pro va a ayudar a muchas personas, más allá del ocio, en su vida diaria (información, finanzas, trámites, .etc). Sobre todo a personas con discapacidades y patologías médicas, según vaticina el experto.