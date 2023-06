Hay una fecha que tienes que marcar ya en el calendario porque van a dejar de molestarte a horas en las que estás trabajando, con tareas de casa, o simplemente echándote una merecida siesta para reponer fuerzas. El día es el 29 de junio es la fecha en la que las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido hacer llamadas comerciales no deseadas a aquellos usuarios que no hayan dado su consentimiento expreso para que les hagan este tipo de llamadas. Si se incumple, las empresas pueden ser sancionadas por la Ley General de Telecomunicaciones.

Esta norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29 de junio de 2022 y establecía el plazo de un año en la entrada en vigor del derecho de los usuarios a no querer recibir llamadas con fines comerciales no deseadas. No obstante, la ley solo se aplicará cuando la llamada tenga una numeración fija o móvil asignada a España, han explicado fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a la Agencia EFE.