Hacerse mayor en Silicon Valley: el edadismo en la Meca tecnológica

"Los orígenes sexistas y edadistas de la cultura digital en California se han perpetuado en el tiempo. La cultura corporativa de Silicon Valley desafía al trabajador a cambiar el mundo y romper barreras, y se identifica más con un joven emprendedor y un trabajador incansable que con un trabajador con la obligación de recoger a sus hijos de la escuela a las cinco de la tarde", explica Andrea Rosales, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya y coautora junto a su colega Mireia Fernández Ardèvol y Jakob Svensson, del libro 'Digital Ageism. How it Operates and Approaches to Tackling it' ('Edadismo digital. Cómo opera y enfoques para abordarlo' . "Los fondos de inversión de riesgo que financian las empresas emergentes tecnológicas buscan ese espíritu joven y desafiante, basándose en referentes como Steve Jobs o Mark Zuckerberg, que crearon grandes empresas siendo muy jóvenes y trabajando muchas horas a la semana", añade.