Las estafas a través de Internet están al día. Tanto que ya estamos curados de espanto y desde que recibimos un correo electrónico o un SMS sospechoso sabemos que no debemos hacer nada, menos aún abrir cualquier enlace que contenga. ¿Lo mejor? Borrarlo para evitar que se hagan con nuestros datos o consigan robarnos dinero. Sin embargo, no es tan frecuente que esto ocurra por WhatsApp , pero mejor que tengas cuidado con la estafa del ‘hijo en apuros’.

Desde las autoridades advierten de que, cuando se reciba un mensaje de este tipo, no se dejen llevar por el nerviosismo y no se guarde el teléfono en la lista de contactos. Antes de nada, llama al verdadero teléfono de tu hijo para comprobar que está bien y si es una estafa y, en caso de que no conteste, preguntar a personas con las que pueda estar. Además, señalan que en ocasiones los estafadores actúan cuando saben que el hijo reside fuera o está de viaje.