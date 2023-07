Aún no sabemos si Mark Zuckerberg y Elon Musk terminarán intercambiando golpes en un ring, pero la batalla entre los dos magnates va más allá de un cuadrilátero. El creador de Facebook ha presentado una nueva aplicación llamada Threads que pretende posicionarse directamente como la alternativa a Twitter valiéndose de la base de usuarios que hay en Instagram. Musk ha reaccionado amenazando con emprender acciones legales contra Meta por copiar algunas funciones claves de su red social.

Básicamente funciona de un modo similar a la red del pajarito y otros ejemplos de microblogging . Permite crear publicaciones con texto , pero también añadir fotografías o vídeos . Threads tiene un límite de 500 caracteres en los mensajes, por los 280 de Twitter, algo que le acerca un poco más a la filosofía de Mastodon, otra de las alternativas mejor posicionadas. Y a diferencia de Twitter, Threads no permite guardar las publicaciones en borrador, se deben compartir inmediatamente o descartar .

Según elDiario.es, la nueva red social no estará disponible en España ni en el resto de la UE de forma oficial por el momento. Meta ha preferido no aclarar si la protección de datos ha sido el obstáculo que ha impedido su lanzamiento en Europa. Fuentes de la multinacional han expuesto que se está trabajando para extender Threads a más países y “evaluando si lanzarlo en Europa”, pero “la incertidumbre regulatoria que se avecina” ha influido en su “decisión de no lanzarlo ahora”.