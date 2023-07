El calor extremo del verano no solo nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria, sino también a nuestros smartphones, ordenadores y tablets, que no solo pueden bajar su rendimiento sino quedar inutilizados. No debemos olvidar que igual que nosotros nos damos protección solar, buscamos la protección de la sombrilla y nos cobijamos en el chiringuito, los dispositivos electrónicos precisan de algunos cuidados para que sus baterías no se queden tostadas con estas temperaturas. En ese sentido, los especialistas de PcComponentes, el ecommerce español experto en tecnología, han recopilado los mejores consejos para evitar que sufran un golpe de calor.