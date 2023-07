El mundo del pódcast es infinito. Hay para todos los gustos, colores y también generaciones. Lo que escuchas tú probablemente no lo escucha tu hijo y viceversa, por lo que para unos son los programas de más éxito, a ti puede que no te suenen de nada. No obstante, en las últimas horas habrás oído hablar de ‘La pija y la quinqui’, el pódcast que reina entre la generación Z y los milenials y que ha despedido su segunda temporada con Pedro Sánchez como invitado en un formato muy alejado de donde se acostumbra a ver a políticos con un objetivo claro: acercarse a los más jóvenes.