Si has viajado en avión, sabes que es posible utilizar tu teléfono de manera habitual, pero, al despegar y aterrizar, la tripulación te pide que actives el modo avión de tu dispositivo móvil para evitar accidentes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante acatar la medida?

El modo avión es importante porque las señales telefónicas podrían causar interferencias electromagnéticas con equipos críticos para la seguridad de las aeronaves. Y cuando se trata de volar, siempre es mejor prevenir que curar. Los asistentes de vuelo pueden saber cuándo los pasajeros no han activado el modo avión. Es posible que un solo teléfono que no esté en modo de vuelo no cause nada, pero si todos los pasajeros tuvieran sus datos móviles activados, podría tener un impacto.