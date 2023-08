El teléfono móvil se ha convertido en un elemento imprescindible de nuestra vida, hasta el punto de que nos cuesta recordar que no hace tanto tiempo nos las arreglábamos bastante bien sin él. Pero no se puede negar que la aparición del smartphone transformó para siempre nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Sin embargo, cuando aquellos primeros aparatos empezaron a masificarse también creció a su alrededor toda una rumorología (que si podían provocar cáncer, que si causaban impotencia, que si podían explotar si se calentaban demasiado...) y un sinfín de mitos, algunos de los cuales han perdurado hasta nuestros días. Veamos cuáles no perjudican para nada el rendimiento de nuestro dispositivo, según recopila 'El País'.