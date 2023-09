Whatsapp es una de las aplicaciones más populares del mundo. Desde su lanzamiento al mercado en 2009, la aplicación de mensajería instantánea de Jan Koum ha ido atrayendo a cada vez más usuarios y hoy en día puede presumir de contar con más de 2.000 millones de cuentas activas a nivel mundial , según los datos del Digital 2023 Global Overview Report elaborado por We Are Social y Hootsuite y publicado el pasado mes de enero.

Al igual que ocurre con las fotografías que solo pueden verse una vez, los usuarios no podrán volver atrás para copiar estos mensajes: una vez se hayan leído, estos se borrarán. Además, según apuntan desde WABetaInfo, la aplicación, presumiblemente, evitará que se puedan hacer capturas de pantalla de estos mensajes para que no puedan enviarse a terceros, aunque esta información aún no ha sido confirmada.