Todos vivimos momentos de relajación y descanso; un puñado de horas muertas en las que no nos exigimos más que disfrutar del reposo que nos hemos ganado y que siempre, siempre, se hace más corto de lo que nos gustaría. La parte más negativa de este disfrute es que somos más propensos a dejar de prestarle atención al móvil, momento en el que algún amigo de lo ajeno puede aprovechar para robárnoslo y hacerse con nuestros datos personales. Según un informe del Ministerio del Interior, solo el año pasado en España fueron sustraídos más de 180.000 smartphones, un dato que indica lo despistados que estamos en general con nuestra información más sensible. No debemos quitarle importancia a la astucia de los ladrones. Ya sea de forma física o remota, van a tratar de apropiarse del contenido de nuestro smartphone tarde o temprano.