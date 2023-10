La Ley de IA que prepara Europa: los puntos clave por los que se están peleando

La IA ya es capaz de analizar la voz , las expresiones faciales y las palabras de un individuo para determinar su estado emocional. Pues bien, la Ley de IA prohíbe estos sistemas de reconocimiento de emociones en el ámbito de las fuerzas de seguridad, la gestión de fronteras, el lugar de trabajo y las instituciones educativas . Pero el resto se queda afuera . Las organizaciones de consumidores europeos señalan que en el texto no se prohíbe el reconocimiento de emociones cuando lo utilizan las empresas con los consumidores, como por ejemplo en el ámbito de los videojuegos o en el Metaverso. Y esto puede dar lugar a graves intrusiones en la intimidad de los usuarios y en su capacidad de tomar decisiones autónomas.

El problema es que el consumidor no siempre es consciente de eso y puede ser engañado o manipulado. Por ejemplo, la app Replika , comparada con la IA que protagonizaba la película 'Her', de Spike Jonze, comenzó a lanzar mensajes de tipo sexual que intimidó a muchos usuarios, y posteriormente contestó con frialdad a otros usuarios que flirteaban con ella, provocando depresión y confusión en ellos.

La idea es que la norma no sea cerrada e inamovible, sino que podrá adaptarse a hechos como el reciente caso de los desnudos fake generados por una IA de las chicas de Almendralejo (Extremadura). Los avances han llevado más allá la manipulación de contenidos, y han puesto al alcance popular cientos de aplicaciones gratuitas para producir en segundos lo que se denominan deepfakes y que pueden atentar contra la intimidad de las personas. En ese sentido, la Ley establece que los suministradores de uso comercial tengan la obligación de usar una marca de agua . Y ahora se está discutiendo que los usuarios normales que cuelguen de manera gratuita una de estas herramientas también tengan esta obligación. Además, está sobre la mesa la posibilidad de que ese usuario privado pueda ser multado por un uso indebido .

Este organismo recomienda que desarrolladores y proveedores hagan una evaluación detallada de riesgos previa a la puesta en circulación de sus sistemas en el mercado, cosa que no sucede ahora; la monitorización y rectificación cuando sea necesario y el establecimiento de medidas para prevenir y mitigar los sesgos algorítimicos. Dados que los estados miembros de la UE no podrán ir más allá de lo establecido en esta ley, las asociaciones de consumidores urgen a afinar la regulación de una IA que, con todos sus buenos propósitos, puede tener consecuencias negativas de forma no intencionada.