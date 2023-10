View this post on Instagram

Su funcionamiento es sencillo. Se abre la aplicación y se selecciona el efecto ‘Yearbook’, que te pedirá de 8 a 12 selfies para que, a partir de esas imágenes, pueda generar las fotos con tu versión de estudiante de los 90. Pero no es tan fácil. Pese a la cantidad de fotos que has visto estos días debes saber que no han salido gratis en lo económico. Para tener los resultados en 24 horas hay que pagar 3’99 euros , mientras que para tenerlas en dos horas el precio es de 6’99 .

Además, nada más abrir EPIK tendrás que aceptar las condiciones de uso y su política de privacidad, si no lo haces no podrás utilizar la app de ninguna manera. De esta manera, la misma aplicación reconoce que hace uso de las fotografías de los usuarios para “desarrollar, entregar probar y mejorar la aplicación”.

Y no solo eso, sino que recoge información del smartphone, aunque no se esté utilizando la app, incluso tu lista de contactos. Pero hay más, tal y como el abogado Borja Adsuara afirma a El País, la sede de la aplicación no está dentro de la Unión Europea, por lo que lo más probable es que no se respete la legislación comunitaria acerca de la petición de datos.