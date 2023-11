WhatsApp nos ofrece multitud de herramientas que mejoran nuestro día a a día hasta límites que no nos imaginamos. Bastaría que nos desinstaláramos la aplicación para comprobar en apenas un día o dos cuánto nos hace falta para ciertas tareas. Las más básicas, conversar o mandar audios , una de las funciones más populares entre los millones de fieles que tiene la aplicación de mensajería. Otras, como la de hacer encuestas , le añaden todavía más complejidad e interés.

El problema de los audios , muchas veces, tiene que ver con la persona que los envía y su particular forma de comunicarse. Si los perros se parecen a sus amos, los audios de WhatsApp se parecen muchísimo a quienes los envían. Un audio corto no supone ningún problema. Es un input, un trozo de información, se escucha rápido, encaja con nuestro modo de vida y nos permite realizar otras tareas mientras lo oímos.

Por supuesto, está quien utiliza los audios como su particular confesionario , con peroratas larguísimas de 5, 10 o incluso 15 minutos. Es violento decirle a esa persona: abrevia, haz el favor.

WhatsApp no incorpora ninguna función nativa para pasar las notas de audio a texto. Por suerte, tenemos disponibles varias aplicaciones en cualquiera de las principales Stores. En el caso de Android, una de las más recomendadas es Transcriber para WhatsApp. Para iPhone, la mejor aplicación es Audio to Text for WhatsApp.