Cinco días han pasado desde que Sam Altman fuese despedido fulminantemente y sin previo aviso como director ejecutivo de OpenAI , la firma de inteligencia artificial que él mismo ayudó a fundar. Hoy está de vuelta como consejero delegado y más poder del que tenía antes. Marcha atrás, borrón y cuenta nueva y todo el mundo contento. Steve Jobs tardó 12 años en regresar triunfante a Apple. Altman no ha tardado ni una semana. Pero ¿por qué la empresa de tecnología responsable de herramientas tan revolucionarias como ChatGPT o DALL.E . se ha visto envuelta en un culebrón con más giros argumentales que una serie de Netflix? Te lo explicamos en cinco claves.

La junta directiva, compuesta por tres fundadores (el propio Altman, el presidente Greg Brockman y el director de investigación Ilya Sutskever ) y tres miembros externos (A dam D’Angelo, Tasha McCauley y Helen Toner ), tomó la decisión de cesar al que hasta entonces era su CEO y rostro mediático debido a que, según esgrimieron, había dejado de ser sincero en sus comunicaciones y ya no tenía su confianza. En realidad, fue un golpe de estado de Sutskever contra los dos fundadores con el apoyo de los votos externos, pero no midió bien las consecuencias.

Puede que el consejo de administración tuviese sus motivos, pero despedir a Altman era una maniobra de alto riesgo. No se puede ignorar que si OpenAI ha llegado donde ha llegado ha sido gracias a él. No puedes deshacerte de un líder nato, del nivel de Steve Jobs o Bill Gates, y no esperar graves consecuencias. Para empezar, la oposición de los inversores, que saben mejor que nadie que el joven ejecutivo es responsable directo de que la empresa valga 86.000 millones de dólares. Y tampoco se contó con que los 700 trabajadores e ingenieros, contratados muchos de ellos directamente por Altman, se declararían en rebeldía y exigirían la cabeza de la junta. Brockman echaba más leña al fuego presentando su dimisión en solidaridad con Altman y lamentaba la forma de actuar del consejo.